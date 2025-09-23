قيم المملكة.. هوية راسخة ونهج متجدد

أكدت دارة الملك عبدالعزيز، لـ«عكاظ»، أن الكرم يعدّ من أبرز السمات التي طبعت الشخصية السعودية عبر التاريخ، إذ عُرف المجتمع السعودي بعطائه اللامحدود، وبذله للضيف والمحتاج، وإكرام القادم. وأوضحت أن المؤسس جسّد هذه القيمة عمليا في حياته اليومية، إذ كان يطعم المحتاجين ويكرم الضيوف، ويمد موائده للوفود والقادمين، حتى قيل إن مجلسه لم يخْلُ يوما من الزائرين والوفود. وأضافت الدارة أن الشجاعة ميزة راسخة في التاريخ السعودي، لم تكن مجرد مواقف طارئة بل قيمة دائمة لازمت قادة الدولة ورجالها. وتجسّدت في شخصية الملك عبدالعزيز الذي عُرف بشجاعته النادرة وحكمته في إدارة الحروب وبُعد نظره في التخطيط، فلم يواجه خصمه إلا بعد أن يستعدّ ويستقصي المعلومات. وأشارت إلى أن هذه السمة جعلت من الموحّد قائدا واثقا، واجه التحديات ببأس، وكتب صفحات النصر والتأسيس.الترابط بين المجتمعبيّنت الدارة أن المجتمع السعودي يتميز بروح الترابط الاجتماعي، إذ يجتمع الأهل والأقارب والجيران في المناسبات والأعياد، ويعززون روابطهم بالزيارات المتبادلة وصلة الرحم. وأكدت أن هذا النسيج الاجتماعي المتماسك أحد أعمدة الوحدة الوطنية التي رسّخها الملك عبدالعزيز، وكان بنفسه مثالا في الحرص على صلة الرحم ورعاية الأسرة.التكافل.. أساس الوحدةأشارت الدارة إلى أن التكافل قيمة جوهرية قامت عليها الدولة السعودية منذ عهد الموحّد -رحمه الله- الذي جعل من رعاية المحتاجين وإعانتهم نهجا أصيلا. وأوضحت أن الملك عبدالعزيز كان يحرص على قراءة قوائم المحتاجين بنفسه، ويوجه بصرف المساعدات لهم دون تأخير، وهو ما أسهم في إرساء قيم التضامن داخل المجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية.الولاء.. بيعة راسخةولفتت الدارة إلى أن الولاء شكل ركيزة أساسية في بناء الدولة السعودية، إذ التف أبناء الوطن حول الموحّد، وبايعوه على السمع والطاعة، إدراكا لحكمته وحرصه على أمن البلاد واستقرارها. وأكدت أن هذا الولاء رسّخ العلاقة المتينة بين القائد وشعبه، وظلّ علامة بارزة في التاريخ الوطني، تعكس عمق الانتماء ووحدة المصير.الأصالة.. امتداد للهويةشددت الدارة على أن الأصالة ميزة بارزة للمجتمع السعودي، ويتمسك أبناؤه بعاداتهم وقيمهم المتوارثة جيلا بعد جيل، ويحرصون على الحفاظ على تراثهم الثقافي والاجتماعي. وأكدت أن هذا التمسك بالأصالة لم يكن عائقا أمام مواكبة التغيير، بل شكّل عنصر توازن بين الانفتاح على العصر والحفاظ على الجذور الراسخة.الاعتزاز بالهويةوختمت الدارة حديثها لـ«عكاظ»، بالتأكيد على أن الاعتزاز بالهوية الوطنية يمثل إحدى الركائز الكبرى التي تميّز المجتمع السعودي، إذ يستمد أبناؤه الثقة من تاريخهم وإرثهم، ويجدّدون التمسك بالقيم الأصيلة في مواجهة تحديات العولمة والتغيرات الحديثة. وأكدت أن هذه الهوية القوية كانت وما زالت مصدر استقرار ووحدة، وعامل قوة يربط الأجيال بجذورهم الراسخة.