أكدت النيابة العامة أن رسالتها تقوم على ثلاث ركائز جوهرية تُجسد معاني العدالة السعودية الحديثة، وهي: الأصالة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ العدل، والرؤية التي تواكب تطلعات المجتمع وتنسجم مع مستهدفات التنمية، والطموح الذي يوظف أحدث التقنيات لتسريع الإجراءات ورعاية الحقوق.

عزّنا بأصالتنا

عزّنا برؤيتنا

عزّنا بطموحنا

تشدد النيابة العامة على أن الأنظمة المرعية صمام أمان يحفظ الحقوق ويُكرّس سيادة القانون، ويُرسخ الثقة في منظومة العدالة بوصفها ركيزة من ركائز استقرار المجتمع.أوضحت النيابة أن رؤيتها تقوم على عدالة ناجزة وضمانات مكفولة تُلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتتماهى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي ترسم ملامح دولة حديثة متطورة في بنيتها العدلية والقانونية.أشارت النيابة إلى أن الطموح يتمثل في تسخير التقنيات الحديثة لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، بما يواكب تطلعات المجتمع، ويُحقق حماية أوسع للحقوق.

وجاء ذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ95، ليؤكد أن مسيرة العدالة في المملكة جزء أصيل من مسيرة الوطن، وأن قوة الدولة تكمن في التلاقي بين أصالتها ورؤيتها وطموحها.