نسبت صحيفة (ذا نيوز) الباكستانية أمس إلى مصادر برلمانية قولها «إن حكومة رئيس وزراء باكستان شهباز شريف قررت استدعاء البرلمان الباكستاني لجلسة طارئة تعقد الإثنين القادم (29 سبتمبر الجاري)؛ لمناقشة اتفاق الدفاع الإستراتيجي المشترك بين باكستان والمملكة العربية السعودية، الذي تم توقيعه في الرياض الأربعاء الماضي».وذكرت (ذا نيوز) أن النواب الباكستانيين سيعدون قراراً للتنويه بالدور الكبير الذي قام به ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في التوصل إلى الاتفاق الإستراتيجي التاريخي بين البلدين. كما سينوه القرار بالدور الذي قام به رئيس أركان الجيش الباكستاني الفيلد مارشال عاصم منير في التوصل إلى الاتفاق.وأشارت الصحيفة إلى أن مبنى البرلمان الباكستاني سيضاء باللون الأخضر، الذي يمثل علميْ البلدين. كما ستتم دعوة أفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى إسلام آباد لحضور الجلسة.وزادت الصحيفة أن مصادرها أكدت لها أن مجلس الوزراء الاتحادي الباكستاني يتوقع أن يصادق على الاتفاق السعودي - الباكستاني حال عودة رئيس الوزراء شهباز شريف من زيارة يقوم بها حالياً لأربع دول. ويرتقب أن يعود شريف إلى إسلام آباد في 27 سبتمبر الجاري.وعلى رغم تحذير جهات ومعلقين في نيودلهي من الاتفاق السعودي- الباكستاني للدفاع المشترك؛ إلا أن مزيداً من الصحف ومراكز السياسات والدراسات الإستراتيجية غيّرت لهجتها حيال الاتفاق.وذكرت صحيفة (إنديان اكسبرس)، في افتتاحيتها أمس، أن معاهدة الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان ينبغي ألا تثير قلق الهند. وامتدحت الصحيفة «انضباط» الجهات الرسمية في تعليقها على الاتفاق المشار إليه. وقالت: «إن ما لا يمكن إنكاره أن الاتفاق مهم للمملكة العربية السعودية، ولمنطقة غرب القارة الآسيوية». وأضافت أن التهور الإسرائيلي، وتعدي إسرائيل على دول عربية عجّل بالتوصل إلى الاتفاق الإستراتيجي بين الرياض وإسلام آباد.وفي سياق ذي صلة؛ ذكرت وكالة (أسوشيتد برس) أن اهتمام دول العالم وصحافته باتفاق الدفاع المشترك السعودي - الباكستاني يسلط الأضواء على الأهمية الإستراتيجية للاتفاق، خصوصاً وزنه الجيوبوليتيكي، والإستراتيجي، والاقتصادي؛ وهو ما يدل على أن الاتفاق سيعيد معايرة ديناميات الأمن الإقليمي. ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم «إن الاتفاق الدفاعي بين الرياض وإسلام آباد يمثل منعطفاً مهماً في تاريخ علاقات البلدين الشقيقين، ولن تقتصر تأثيراته عليهما؛ بل ستؤثر في موازين القوة الهشة في الشرق الأوسط ومنطقة جنوب آسيا».