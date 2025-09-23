أمير تبوك يرفع التهاني لخادم الحرمين وولي العهد

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية، مُعرباً عن فخره واعتزازه بمسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي انطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.وقال أمير منطقة تبوك في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: «يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مستذكرين في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز مسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي انطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه الملوك البررة، وصولاً إلى عهدكم الزاهر والميمون الذي شهدت فيه المملكة تطوراً ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات، وحرصكم، على كل ما يهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم، سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة».كما بعث أمير منطقة تبوك، ببرقية مماثلة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جاء فيها: «نستلهم في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز مراحل البناء لهذا الوطن الغالي وإرساء وحدته والتي انطلقت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وصولاً للعهد الزاهر والميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويزيد من فخرنا ما تحقق لبلادنا من منجزات ومكانة دولية وتطور شامل في جميع المجالات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030».