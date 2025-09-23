نظّم جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا فعالية «تعرّف على السعودية: اليوم الوطني السعودي» بساحة أوميكيتا في قلب مدينة أوساكا، التي قدَّمت لآلاف الزوّار نافذة للتعرّف على المملكة عبر محتوى يُركّز على رحلة التوحيد، ومسيرة التحوّل تحت مظلة رؤية المملكة 2030، ومسارها تجاه استضافة إكسبو 2030 الرياض، وذلك في سياق احتفالات الجناح باليوم الوطني الـ95 للمملكة عبر باقةٍ من الفعاليات والأنشطة الثريّة.وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، والمفوّض العام لجناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا الدكتور غازي فيصل بن زقر: «تعرّف العديد من الزوّار على التراث الثقافي للمملكة، ومسيرة توحيدها، والمبادرات الطموحة التي تنفذها نحو التحوّل ضمن رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يفخر بتقديم هذه التجربة للجمهور الياباني.وأخذت الفعالية الزوارَ في رحلةٍ حول قصة توحيد المملكة، التي عُرضت في خمسة فصول ضمن تجارب تفاعلية غامرة، كل منها يُسلّط الضوء على لحظاتٍ تاريخية حاسمة، ومعالم ثقافيةٍ بارزة، ومبادراتٍ تحوّلية تُشكّل ملامح المملكة الحديثة، إذ بدأت الرحلة بالترحاب بالزوّار بالقهوة السعودية والتمور، ثم توزيع كُتيّب لطوابع البريد؛ ليستخدم الزائر الكتيّب لجمع الأختام من كل فصلٍ من الفصول الخمسة، وذلك في تجربة تجمع بين التثقيف والإمتاع، ممّا أتاح للزائر التعرّف على تاريخ المملكة وثقافتها ومخططاتها المستقبلية الطموحة، ضمن فضاء ترفيهي ممتع يرسّخ انطباعًا إيجابيًا في أذهان الزوار عن المملكة العربية السعودية.أهلاً وسهلاً.. والمدن المتطورةيمنح جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا زواره فرصةً للاستمتاع بمجموعةٍ واسعة من البرامج التي تعرض جوانب المملكة الثقافية والتراثية والفنية، ومن بين هذه البرامج: «أهلاً وسهلاً»، و«نحن السعودية»، وتجربة الواقع المعزّز «ذا بوتانيست»، إلى جانب عروض موسيقية، وفنية تستضيفها الاستوديوهات الثقافية، وتستمر حتى 13 أكتوبر.ويُقدّم الجناح السعودي رحلةً غامرة للزائر عبر قاعاتٍ ومعارض تفاعلية تبدأ من «المدن المتطوّرة»، إلى «البحار المستدامة»، و«القدرات البشرية غير المحدودة»، ووصولاً إلى «ذروة الابتكار»، التي تُمكّن الزائر من الاطلاع على الأثر الذي تُحدثه المملكة عالمياً.