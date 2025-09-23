اكتست المدن والمحافظات والقرى والبلدات اللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني، وكثفت الجهات المعنية استعداداتها للاحتفالات التي تبدأ اليوم وازدانت الشوارع والميادين بالأعلام وتشهد 15 محافظة ومركزاً لأمانة محافظة جدة، انطلاق حزمة من الفعاليات والبرامج الوطنية بمشاركة من الأهالي والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتنوع مظاهر الاحتفاء بين التزيين والإنارة، إذ ركبت البلديات الأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية، وزينت الميادين وأعمدة الإنارة بالأضواء الخضراء والبيضاء، إلى جانب النشاطات المجتمعية التي شملت توزيع الهدايا ونشر المواد الإعلامية وفرص التطوع والمبادرات الشبابية.وفي الجانب الثقافي والفني تحتضن رابغ فعاليات بالمسرح المفتوح ومسيرة وطنية بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية، إضافة إلى الحفل الختامي الذي يجمع الأهالي.وتشهد الليث وخليص عروض الفرق الشعبية والقصائد والأوبريت، ومسرحا للأطفال بمشاركة ذوي الإعاقة، فيما يقيم أهالي الكامل فعاليات شبابية تشمل ألعابا ومسابقات، إلى جانب المسرح والحفل الخطابي.وتبرز في القوز فعاليات نوعية منها المعرض الفني التشكيلي، بينما تشهد العرضية الشمالية إطلاق ملتقى استثماري وعروض للألعاب النارية والصوت والضوء، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع منطقة خدمات لوجستية، في حين تتميز العرضية الجنوبية بعروض وطنية عبر الشاشات الإلكترونية وتزيين الشوارع بالمجسمات المضيئة.وفي محافظات أخرى مثل القنفذة، وأضم، وحجر، وعميقة، والشواق، والمظيلف، وسبت الجارة، وحلي، تتنوع الفعاليات بين الاحتفالات الشعبية والثقافية، وزينة الشوارع والمباني، إلى جانب برامج اجتماعية ومبادرات تطوعية تهدف إلى تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع.وفي رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ازدانت الشوارع وتم تجهيز أكثر من 40 حديقة ومتنزهاً ومسطحاً أخضر وممشى على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، بما يتيح للأهالي والزوار الاستمتاع بأجواء احتفالية تعكس روح المناسبة، وتبرز مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن.كما ركبت البلدية الأعلام الوطنية على الطرق الرئيسية والفرعية، وأضافت لمسات جمالية بالإضاءات التجميلية، إلى جانب تهيئة المرافق العامة لتكون فضاءات نابضة بالفرح والانتماء، تعزز حضور الهوية الوطنية في المشهد العام.في الباحة توشّح مبنى إمارة منطقة الباحة اللون الأخضر، في لوحة ضوئية امتدت لتغطي المبنى من جهاته الأربع والمرافق المحيطة به، احتفاء باليوم الوطني الـ(95) للمملكة.وفي سياق متصل، خصص عدد من محافظات المنطقة سلسلة من الفعاليات المتنوعة، تتضمن عروضا وطنية، وأمسيات شعرية، وبرامج ترفيهية وتفاعلية، ابتهاجا بهذه المناسبة الغالية التي يستحضر فيها أبناء الوطن مسيرة التوحيد والبناء والنهضة.وفي نجران تُنفذّ الإدارة العامة للتعليم سلسلة من الفعاليات والبرامج المتنوعة احتفاء باليوم الوطني الـ95، بمشاركة واسعة من طلاب وطالبات المنطقة.وأوضحت الإدارة، أن الفعاليات تتضمن مشاركة الطلبة في حفل الأهالي بالمنطقة، إلى جانب فعاليات الرسم بالشراكة مع بيت الثقافة، والمشاركة في مسرح الطفل بالنافورة التفاعلية، وتنظيم دوري كرة القدم بمسمى «عزنا بطبعنا».وأشارت إلى أن مدارس المنطقة ستنفذ برامج احتفالية متنوعة داخل المدارس، تعزيزا لقيم الانتماء والولاء، وتعبيرا عن الفخر بهذه المناسبة الغالية.كما تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة والمدارس التابعة لها باليوم الوطني الـ95، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «عزنا بطبعنا»، من خلال برامج وفعاليات نوعية تنطلق الأربعاء في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.وتهدف الفعاليات، التي تنفذ على مدى (8) أيام، في أكثر من (2300) مدرسة بمشاركة أكثر من (700) ألف طالب وطالبة، إلى تنمية روح المواطنة لدى الطلاب والطالبات، والاعتزاز بالوطن وتاريخه ومكتسباته، وتجسيد قيم الولاء والانتماء، والتعريف بالمنجزات الوطنية، وتعزيز الفخر بالهوية السعودية.مشاركة أطياف المجتمعأطلق مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة حزمة من الفعاليات والبرامج الرياضية والشبابية بمناسبة اليوم الوطني الـ95.وتهدف الفعاليات والبرامج المقامة إلى إشراك جميع فئات وأطياف المجتمع في هذه المناسبة الغالية، للتعبير عن انتمائهم إلى وطنهم الغالي، وتضمنت الفعاليات رياضة المشي، والكاراتيه، وفعاليات مصاحبة للأطفال، والبادل المفتوحة، ومباراة كرة قدم استعراضية، وهايكنج وادي نعمان، وبطولة البلوت.وتشارك المديرية العامة للجوازات في معرض «جازان أمن ونماء»، الذي تقيمه إمارة منطقة جازان، خلال الفترة (20 - 23 سبتمبر 2025)، احتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة، لتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني.و توشحت محافظة حقل بمنطقة تبوك اللون الأخضر، وأبرزت البلدية استعداداتها من خلال تزيين الشوارع بالأعلام والإضاءات الخضراء للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.