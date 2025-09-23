الرياض، 23 سبتمبر 2025 رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc باسمه ونيابة عن منسوبي المجموعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله —وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة. وبهذه المناسبة، أكد سمو رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، أن اليوم الوطني يمثل مناسبة راسخة في وجدان كل مواطن، مضيفاً أن ما تشهده المملكة اليوم من تطور في مختلف المجالات هو ثمرة رؤية القيادة الرشيدة، ونتاج للاستثمار الأمثل في الكفاءات السعودية، التي تُعد المحرك الحقيقي للتقدم، وركيزة أساسية في بناء المستقبل. وقال سموّه: نعيش اليوم مرحلة استثنائية من التحوّل والنمو تقودها المملكة، التي أرست أسساً طموحة لمستقبل عنوانه التقدم والازدهار. ونفخر في stc بكوننا جزءاً من هذه الرؤية، وبمساهمتنا في تعزيز البنية التحتية الرقمية التي تشكل أساس التحول الوطني في مختلف المجالات. كما تُخلّد هذه المناسبة مسيرة وطن عظيم استطاع خلال تسعة عقود ونصف أن يتحوّل إلى نموذج ملهم في البناء والتطور وتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات. من جهته، قال المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، يشرفني أن أرفع إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية. مؤكّداً أن اليوم الوطني يمثل مصدر إلهام متجدد لمواصلة العمل وتعزيز تطلعات المملكة نحو بناء اقتصاد رقمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار. وأشار الوتيد إلى أن مجموعة stc تواصل رحلتها نحو التميز والنمو المستدام، محققةً إنجازات إستراتيجية تدعم طموح المملكة بأن تكون مركزاً رقمياً عالمياً. وقد تجلّى ذلك هذا العام من خلال إنجازات نوعية، أبرزها نجاح موسم حج 1446هـ، حيث تمكّن ملايين الحجاج من الاستفادة من خدمات اتصال متطورة مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية الذكية. إلى جانب ذلك، دعمت المجموعة أكبر بطولة للرياضات الإلكترونية، عبر بنية تحتية رقمية متقدمة وشبكات الجيل الخامس، ما أتاح لآلاف اللاعبين خوض تجربة استثنائية في قلب العاصمة الرياض. وقال الوتيد: «تواصل مجموعة stc تعزيز مكانتها كمُمكّن وطني يدعم بناء اقتصاد رقمي متنوع ومستدام، من خلال رؤية إستراتيجية ترتكز على الابتكار وتوسيع آفاق الأعمال. وقد أثمرت هذه الرؤية عن إنجازات نوعية، شملت الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإتمام صفقات إستراتيجية، وإطلاق مشاريع مبتكرة تسهم جميعها في تسريع التحول الرقمي وتعزيز ريادة المملكة في قطاع التقنية والاتصالات».