يحلُّ اليوم الوطني السعودي هذا العام في عيده الـ95، بمزيج متميز من النتائج الإيجابية في أوجه وقطاعات الاقتصاد السعودي كافة.في مقدمة تلك النتائج، ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بأن الأنشطة غير النفطية، وللمرة الأولى في تاريخ السعودية، حققت 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز 4.5 تريليون ريال (حوالى 1.2 تريليون دولار).تلك الأرقام تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمضي في تنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط، إلى جانب المنجزات المتعددة التي جعلت السعودية مركزاً عالمياً يستقطب مختلف النشاطات، بالتوازي مع اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقراً إقليمياً لها وهو أكثر مما كان مستهدفاً لعام 2030، بما يُجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية؛ الأمر الذي يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية.ارتفاع الإنتاج الصناعيبحسب ما كشفته نشرة نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أخيراً، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2024).ووفقًا للنشرة، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 11.1%.صعود مختلف الأنشطةأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.6%، وسجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنسبة 6.9%، مقارنةً بيونيو من العام السابق.وبحسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في يونيو 2025 بنسبة 7.7% وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6%.يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تُصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.7.9 % ارتفاع مؤشر كميات الإنتاج الصناعي7.7 % زيادة مؤشر الأنشطة النفطية11.1 % صعود نشاط الصناعة التحويلية8.6 % ارتفاع مؤشر الأنشطة غير النفطية6 % زيادةمؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر