اعتزاز وفخر وشموخ

في ذكرى اليوم الوطني المجيد يستذكر أبناء الوطن هذه المناسبة الوطنية باعتزاز وفخر وطموح ممتد لمستقبل مشرق وزاهر، مستلهمين آمالهم من عبق الماضي الذي تأسست عليه الدولة في تاريخ صنعه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه.تمضي بلادنا ولله الحمد، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بثبات إلى آفاق المستقبل على خطى الرؤية المباركة التي رسمت للوطن خارطة طريق غايتها وطن حيوي، واقتصاد مزدهر لتحقيق نقلة نوعية يعيشها الوطن ويستشعرها المواطنون.وفي هذه الذكرى الغالية نستحضر جميعا ملاحم التوحيد والبطولات التي سطرها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، حين وحّد هذه البلاد تحت راية واحدة، وأرسى دعائم الأمن والاستقرار والنهضة، ليواصل أبناؤه البررة من بعده مسيرة البناء والتنمية. وتعيد هذه الذكرى إلى الأذهان اللحظات التاريخية التي وحّد فيها الملك عبدالعزيز هذا الكيان الكبير تحت راية واحدة، ليبدأ رحلة التأسيس والبناء. ونحن نفخر بما حققته المملكة من إنجازات عظيمة في مختلف المجالات بفضل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إذ شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة قفزات نوعية في شتى المجالات، من الاقتصاد إلى التعليم، ومن الصحة إلى التكنولوجيا، والثقافة، ومختلف جوانب الحياة، حتى أضحت بلادنا ولله الحمد قدوة في التقدم والأمن والاستقرار والرخاء.