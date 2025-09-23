أمانة الباحة.. كفاءة المأسسة وجودة التنمية المستدامة

كشفت مؤشرات الأداء تحقيق أمانة منطقة الباحة إنجازات نوعية ونتائج قياسية في مؤشرات الأداء إلى نهاية الربع الثاني من العام 2025م. وتتبنى الأمانة آليات رؤية المملكة 2030، ما أسهم في تحوّل إستراتيجي يقوم على اعتماد جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتطوير البنية التحتية. وأعلنت أمانة منطقة الباحة تحقيقها هذه الإنجازات، التي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات البلدية والأداء المؤسسي، إذ تجاوزت الأمانة المستهدفات المرحلية والسنوية في عدد من المؤشرات الجوهرية التي تمثل العمود الفقري لعملها اليومي وتوجهاتها الإستراتيجية.تجاوز مستهدف الأثر المالي للتخصيص بفارق مليون ريالتصدّر تجاوز المستهدف المرحلي لمؤشر الأثر المالي للتخصيص إنجازات الأمانة بفارق مليون ريال، ما يعكس نجاح خطط الأمانة في تعزيز كفاءة الإنفاق، وترشيد الموارد المالية، إضافة إلى قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص من خلال تبني مشاريع استثمارية مبتكرة وآليات تخصيص تدعم استدامة الموارد المالية.ويؤكد هذا الإنجاز، أن أمانة الباحة ليست فقط جهة خدمية بل أيضاً مؤسسة ذات بعد اقتصادي قادر على تعظيم العائدات بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية.أداء استثنائي في التشوه البصرينجحت الأمانة في تجاوز المستهدف المرحلي والسنوي لأداء التشوه البصري خلال مارس 2025. ويأتي ذلك ضمن مبادرة «معالجة التشوه البصري» التي تعد واحدة من أهم المبادرات الوطنية الرامية إلى تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى جودة الحياة في المدن السعودية، ما يعكس الجهود المتواصلة في إزالة مظاهر التشوهات من حفر الطرق، واللوحات العشوائية، والتعديات البصرية، وإعادة تنظيم المشهد العمراني بما يحقق الراحة البصرية للسكان والزوار.تجاوز المستهدف السنوي في الطلبات الحضوريةتجاوزت الأمانة المستهدف السنوي في نسبة الطلبات التي تستلزم زيارة حضورية، ما يؤكد نجاحها في التحول الرقمي وتبني الحلول الإلكترونية التي تقلل من الحاجة إلى الحضور الشخصي، وذلك في إطار التوجه الحكومي الهادف إلى رقمنة الخدمات وتحويل المدن السعودية إلى مدن ذكية قادرة على تقديم خدماتها للمواطن والمقيم بكفاءة عالية وسرعة قياسية.رضا السكان عن التصاريح البلدية بنسبة 100 %كان أحد أبرز المؤشرات التي شكلت نقلة نوعية هو تجاوز مستهدف الربع الأول لعام 2025 في رضا السكان عن التصاريح البلدية بنسبة بلغت 100%. وهذه النسبة نتاج عمل مؤسسي متكامل، يركز على تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات عبر قنوات ميسرة، وضمان سرعة الإنجاز.ووصول الرضا إلى سقف 100% يعكس أن الأمانة وضعت رضا المواطن والمستفيد في قلب أولوياتها، وهو ما يشكل رسالة واضحة بأن تحسين تجربة العميل أصبح معياراً أساسياً في قياس الأداء.التميز في السلامة المرورية على مستوى المملكةتميزت أمانة الباحة في السلامة المرورية على مستوى المملكة، وتلقّت خطاب شكر رسمي من رئيس اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، ما يبرز الدور المحوري الذي تؤديه الأمانة في دعم منظومة السلامة المرورية، من خلال تحسين البنية التحتية للطرق، وتطبيق معايير السلامة، وإطلاق حملات توعوية تسهم في خفض معدلات الحوادث المرورية.ولعل هذا التقدير الوطني يعكس الثقة المتنامية في دور الأمانة كفاعل أساسي في منظومة النقل والسلامة.نسبة 99 % في مؤشر تغطية نشاط الرقابةوحققت الأمانة نسبة 99% في مؤشر تغطية نشاط الرقابة، وهو ما يعكس قوة منظومة الرقابة البلدية، ودقتها في متابعة التزام المنشآت التجارية والصناعية والخدمية بالاشتراطات والأنظمة، وهي نسبة مرتفعة، تشير إلى أن الرقابة لم تعد مجرد نشاط تقليدي، بل أصبحت أداة إستراتيجية لحماية المجتمع وضمان جودة الخدمات والمنتجات.مؤشر الرضا عن الخدمات البلدية 86 %حققت الأمانة نسبة 86% في مؤشر رضا السكان عن الخدمات البلدية، وهو مؤشر شامل يغطي مختلف جوانب الخدمات المقدمة للمجتمع، ما يعكس تحسن البنية التحتية، وتطوير الحدائق والمرافق العامة، وتحسين إدارة النفايات، وتعزيز التواصل مع المستفيدين.قراءة تحليلية للإنجازاتعند تحليل هذه الإنجازات مجتمعة، نجد أنها لا تعكس فقط أرقاماً جافة أو نسباً مئوية، بل تمثل قصة نجاح متكاملة، بدأت برؤية واضحة للقيادة الإدارية في الأمانة، مروراً بخطط تنفيذية مدروسة، وانتهاء بنتائج ملموسة انعكست مباشرة على حياة السكان، فالتجاوز المالي يعكس كفاءة الإدارة الاقتصادية، ومعالجة التشوه البصري تعكس حس المسؤولية تجاه المشهد الحضري، والرقمنة تعكس تبني تقنيات المستقبل، والسلامة المرورية تعكس حرصا على حياة الإنسان، أما الرضا المجتمعي فهو المعيار الأصدق لنجاح أي مؤسسة.مستقبل واعدهذه المؤشرات المبشرة تؤكد، أن أمانة منطقة الباحة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية بما ينسجم مع توجهات وزارة البلديات والإسكان، ويخدم مستهدفات رؤية 2030، ما يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات، ويعزز مكانة الباحة مدينة جاذبة للسكان والسياح والمستثمرين على حد سواء.أمانة الباحة ترفع جودة الحياة بـ30 ممشىنفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها خلال الثلاثة الأعوام الماضية 30 ممشى، تتوفر بها الخدمات وعناصر الجذب في مواقع طبيعية، ضمن مبادرة بهجة للتدخلات الحضرية التي أطلقتها أخيراً وزارة البلديات، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة بتوفير بيئة حضرية آمنة وصحية وجاذبة لممارسة رياضة المشي والجري وتعزيز اللياقة البدنية لدى أفراد المجتمع، منها ممشى الحاوية، والسعادة، واللافندر، والغيم، والجادة، والغروب ببلدية بني كبير، ومماشي بلدية محافظة بلجرشي (حديقة الدانة، وطريق الملك عبدالعزيز، والبكير، ومنتزه الوادي، والمنتزه الوطني)، وممشى المنطقة المركزية بمحافظة غامد الزناد، وممشى عشبة ببلدية محافظة المندق، ومنتزه الخلب، والصحي بالمنطقة المركزية بمحافظة المندق، وطلوب، ومنتزه اصفا، وممشى حي الكدامة، وحي حبس بن زينة، والحجرة النموذجي، والحجرة الصحي، والطريق الغربي، والقفيل، ومدخل حي القفيل، وسوق الثلاثاء، وسوق ناوان.