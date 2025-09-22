«الداخلية»: حظر استعمال علم المملكة علامةً تجاريةً أو لأغراض الدعاية

شدّدت وزارة الداخلية، على حظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة، مؤكدة أنه عندما يصبح العلم بحالة من القِدم لا يُسمح باستعماله، بل يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.وقالت، في منشور للوزارة عبر حسابها في منصة «إكس»، تزامناً مع قرب الاحتفال باليوم الوطني 95: «يجب ألا يستخدم العلم أداةً لربط أو حمل شيء ما، كما يجب ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات».وأوضحت، أنه يحظر استعمال علم المملكة علامةً تجاريةً أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه النظام، ويجب ألا يحفظ العلم في مكان سيئ يسبب تلفه أو اتساخه.ونبّهت الداخلية إلى أنه يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية، بل يكون دائماً واقفاً وحر الحركة، ويجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات.وأشارت إلى عدم رفع العلم السعودي بشكل مقلوب مهما كانت الظروف، وحظر استخدام العلم بطريقة قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي يُنوى التخلص منها بعد استخدامها.وشدّدت الوزارة على ضرورة الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه، وحظر تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.وقالت: «يجب ألا يوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، إذ يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم».