كشف المنتدى السعودي للإعلام عن أسماء جديدة ضمن قائمة المتحدثين المشاركين في نسخته الخامسة، المقرر انعقادها خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير في العاصمة الرياض تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل»، وتضم القائمة رئيس تحرير صحيفة «ذا تايمز» البريطانية توني غالاغر، ومن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الحائزة على جائزة بوليتزر الصحفية كارين إليوت هاوس.

ويأتي إعلان هذه الأسماء امتداداً لسلسلة المتحدثين الدوليين الذين سيُعلن عنهم تباعاً، في إطار حرص المنتدى على استقطاب شخصيات إعلامية مرموقة ذات تأثير واسع في صناعة الإعلام العالمي.

ويستقطب المنتدى السعودي للإعلام عدداً من الشخصيات المؤثرة في صناعة الإعلام العالمي، بوصفه منصة حوارية دولية تُسهم في تبادل الخبرات، ومناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، بما في ذلك تطورات التقنية والذكاء الاصطناعي وتغير أنماط الإنتاج الإعلامي.

وأكد المنتدى أن المشاركة الدولية تعكس التوجه النوعي الذي تتبناه المملكة في بناء مشهد إعلامي عالمي حديث، يعزز موقع الرياض بصفتها مركزاً متقدماً لصياغة الرؤى الإعلامية وصناعة التأثير الدولي، في وقت تتجه أنظار المؤسسات الإعلامية إلى المنصات التي تُعيد تعريف دور الإعلام عالمياً.