التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في مكتبه بالرياض، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري. وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز التطورات التي شهدها القطاع العدلي في مجالاته كافة، وما لها من أثر مباشر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.ونوه الوزير بما توليه القيادة من رعاية واهتمام بالمرفق العدلي؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة وجودة الخدمات وتعزيز الضمانات العدلية.وأكد الصمعاني اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان من خلال تبني المبادرات العدلية الداعمة وتكامل الأدوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى دور منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد وما تمثله من نقلة نوعية في ترسيخ حماية حقوق الإنسان، من خلال إرساء مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق وصونها.يشار إلى أن وزارة العدل قامت بعدد من المبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تطوير الأنظمة والخدمات العدلية.