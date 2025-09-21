أعلنت وزارة الحج والعمرة وصول عدد تنزيلات تطبيق (نسك) -المنصة الرقمية الرسمية لخدمة ضيوف الرحمن- إلى أكثر من 30 مليون مستخدم، متجاوزاً عدد التنزيلات في عام 2024 البالغة 12 مليون تنزيل، بنسبة نمو تتجاوز 150% خلال أقل من عام.وأوضحت الوزارة أن «التطبيق يخدم ضيوف الرحمن من أكثر من 190 دولة حول العالم، ويُشكِّّل المستخدمون من خارج المملكة ما يزيد على 90% من إجمالي المستفيدين؛ مما يعكس البعد العالمي للتطبيق وأهميته في تسهيل رحلات الحج والعمرة والزيارة».وأشارت إلى أن تطبيق (نسك) يقدم من خلال التكامل مع جميع الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة، ما يزيد على 100 خدمة رقمية للزوار، تمكنهم من خوض تجربة رقمية متكاملة تغطي مراحل الرحلة كافة، منذ التخطيط وحتى العودة، كحجز الروضة الشريفة، والعمرة، وقطار الحرمين، والخرائط، وتذاكر الطيران، والفنادق، والبرامج، والجولات الإثرائية، وغيرها.الارتقاء بالتجربةوبيَّنت أن التطبيق، أخيراً، شهد توسعاً في نوع الخدمات المقدمة التي تُعنى بالمستخدمين في حياتهم اليومية، ليشمل عدداً من الخدمات مثل: القرآن الكريم، والأذكار، والأدعية، ومواقيت الصلاة، والقبلة.وأكدت الوزارة أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق تحديث كبير للتطبيق؛ يستهدف الارتقاء بتجربة المستخدم عبر واجهة أكثر سلاسة وسهولة، وبما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في التقنية والتصميم؛ ليواصل مسيرته نحو أن يكون المنصة الإسلامية الرقمية الأولى عالمياً.