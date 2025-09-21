استقبلت الملحقية الثقافية السعودية في كندا دفعة جديدة ضمن مسار الرواد للعام 2025 /‏ 2026، شملت ابتعاث 201 مبتعث ومبتعثة، بواقع 61 دارسا أكاديميا، و140 طبيبا متدربا في برامج الزمالة والتخصص الدقيق بجامعة تورونتو.وأوضحت الملحق الثقافي بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا المشرف على دول أمريكا الجنوبية الدكتورة تهاني البيز، في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية، أن جميع المبتعثين الجدد التحقوا بجامعات من بين أفضل 15 جامعة على مستوى العالم، منوهة بأن ذلك يأتي ترجمة للإستراتيجية الجديدة لتطوير برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في 7 مارس 2022، والتي تهدف إلى رفع عدد الطلبة في أفضل 30 جامعة على مستوى العالم بما يسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري وتعزيز تنافسية المواطنين في المجالات الجديدة والواعدة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأكدت الدكتورة تهاني البيز، أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية للمسيرة العلمية للمبتعثين السعوديين، إذ تجمع بين الدراسة الأكاديمية في أفضل الجامعات العالمية والتدريب السريري المتخصص في أحد أبرز المراكز الطبية الرائدة، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم القطاعات الحيوية في المملكة.