«الداخلية»: تنفيذ حكم القتل بجانٍ أُدين بالخيانة العظمى والإرهاب

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانا بشأن تنفيذ حُكم القتل في العريف عيد بن إبراهيم بن محمد الزعبي لارتكابه أفعالا تنطوي على الخيانة العظمى وتبنيه منهجا إرهابيا ودعم الأعمال الإرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

وقال تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا).

أقدم العريف عيد بن إبراهيم بن محمد الزعبي على ارتكاب أفعالٍ تنطوي على الخيانة العظمى، وتبنيه منهجا إرهابيا، ودعم الأعمال الإرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وبفضل من الله تمكنت الجهات المعنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله، وأصبح الحُكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العُليا. وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل بالجاني العريف عيد بن إبراهيم بن محمد الزعبي يوم السبت 28 / 03 / 1447هـ الموافق 20 / 09 / 2025م بمنطقة القصيم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حُكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن الوطن، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مرتكبي الجنايات العسكرية الكبرى.

وتؤكد وزارة الداخلية في هذا السياق ثقتها برجال القوات العسكرية الأوفياء الذين برّوا بقسمهم، وضحوا بدمائهم حفظا لأمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرة في الوقت ذاته هذه الجرائم الشنيعة الدخيلة على منسوبيها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.