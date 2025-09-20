«المنافذ الجمركية» تُسجِّل 1,380 حالة ضبط خلال أسبوع

سجَّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1,380 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)؛ لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.



وشملت الأصناف المضبوطة 157 صنفاً من المواد المخدرة مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 875 من المواد المحظورة.

الرقابة الجمركية

وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 2,246 من التبغ ومشتقاته، و38 صنفاً لمبالغ مالية، و5 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت «زاتكا» أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت «زاتكا» الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email: 1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910)، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.