بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز في موريتانيا، الذي يأتي بمنحة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (70) مليون دولار.

حضر مراسم الحفل الوزير الأول المختار ولد أجاي، ووزير الصحة الموريتاني الدكتور عبدالله سيدي محمد وديه، ووزير الاقتصاد والمالية في موريتانيا سيد أحمد ولد أبوه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، وعدد من المسؤولين.

تعزيز الرعاية الصحية

ويمثّل هذا المشروع خطوة في مسار دعم القطاع الصحي وتعزيز التنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ويهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية، من خلال إنشاء صرح طبي متكامل بسعة 300 سرير طبي، يضم مختلف التخصصات الطبية والعيادات المتخصصة والمرافق الحديثة منها الطوارئ والأطفال والنساء والولادة والعناية المركزة وعلاج أمراض الكلى وغيرها، والإسهام في تأهيل الطلاب والكوادر الطبية بما يواكب الاحتياجات الصحية.

ويهدف المشروع كذلك إلى تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية لسكان العاصمة، وأن يكون المستشفى مركزا مرجعيا لـ15 مستشفى وداعما للمؤسسات الصحية المتخصصة ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة في موريتانيا.

يذكر أن مشروع مستشفى الملك سلمان في موريتانيا، يأتي تمويله في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشاريع والبرامج الإنمائية، إذ قدّم الصندوق منذ 1979 للجمهورية الإسلامية الموريتانية التمويل لتنفيذ 20 مشروعا وبرنامجا إنمائيا، من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها 665 مليون دولار، إضافة إلى المنح المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق التي تبلغ أكثر من 172 مليون دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي المستدام في موريتانيا.