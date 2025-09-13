المملكة ترأس الدورة غير العادية الثامنة للمؤتمر العام لمنظمة «الألكسو» في تونس

أدان المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» -في دورته غير العادية الثامنة، التي عقدت في تونس اليوم، برئاسة المملكة العربية السعودية- الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والمستمرة على قطاع غزة وتجاه الشعب الفلسطيني، وتواصل نهجها العدواني في منطقة الشرق الأوسط، واعتداءها على دولة قطر، معلنا تضامنه مع دولة قطر، ومناشدا منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك لإيقاف تلك الممارسات ووضع حد لما تقوم به إسرائيل من إبادة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقرر المؤتمر العام خلال دورته غير العادية إعادة فتح باب الترشح لوظيفة المدير العام المساعد لمنظمة «الألكسو»، على أن تعرض الترشيحات في الدورة القادمة للمؤتمر العام، فيما وافق المجلس التنفيذي لـ«الألكسو»، خلال انعقاد اجتماع دورته الخاصة الـ15، برئاسة المملكة العربية السعودية، على تعيين وظيفتين للفئة الثانية بدرجة مدير أول، وهما وظيفة مدير معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، ووظيفة مدير معهد الخرطوم الدولي للغة العربية.

وفي كلمة وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، التي ألقاها نيابة عنه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، بمناسبة انعقاد الدورة غير العادية الثامنة لـ«الألكسو»، وجه تحياته وتقديره لجهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وما تقوم به الدول العربية مجتمعة تحت مظلة المنظمة من دور رائد في خدمة مجتمعاتنا العربية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وتوحيد الجهود لتعزيز الهوية العربية وحماية تراثها العريق.

وأكد أن رئاسة المملكة للمؤتمر العام تُثمن الجهود المبذولة من قبل الدول العربية الأعضاء في المنظمة لدعم العمل العربي المشترك، ومواكبة التحولات العالمية، وتطوير السياسات والبرامج التي تُسهم في بناء الإنسان العربي القادر على الإبداع والمنافسة، مشيرا إلى تأييد رئاسة المملكة للمؤتمر العام للقرارات والتوصيات الواردة في هذا المؤتمر، وما فيها من توجهات بنّاءة تُعزز التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة.

وأبدى وزير الثقافة رئيس المؤتمر العام لـ«الألكسو» في ختام كلمته تطلعه إلى أن تواصل المنظمة دورها الحيوي في تثمين وتطوير المبادرات والمشاريع التي تخدم مستقبل الأمة العربية، وأن تزداد جهود الجميع في توسيع مجالات التعاون بين الدول الأعضاء بما يتماشى مع الطموحات العربية المشتركة، مجددا شكره وتقديره للقائمين على المؤتمر، متمنيا لأعماله التوفيق والنجاح، وللمنظمة دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، أكد ممثل المملكة رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» هاني بن مقبل المقبل، خلال اجتماع المجلس التنفيذي في اجتماع دورته الخاصة الـ15 في 12 سبتمبر 2025، الدعم الكامل والثابت للموقف الإنساني والأخوي لدعم قطاع غزة في فلسطين المتضررة، ورفض المجلس التنفيذي استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، والاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة، مؤكدا تضامن المجلس التنفيذي الكامل ووقوفه إلى جانب دولة قطر.

وأشار إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمنظمة «الألكسو» ودعمهما غير المحدود لها، في حين نقل تحيات وتقدير رئيس المؤتمر العام لمنظمة «الألكسو» وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الذي يُعطي دعما لا متناهيا للمنظمة، ويوفر كل السبل لتعزيز أعمالها.

وقال إن اجتماع المجلس التنفيذي في دورته الخاصة الـ15، الذي يشهد ترشيح عدد من الدول العربية أبناءها لشغل مناصب قيادية في المنظمة، يتجدد في الفضاء العربي، ويمنح فرصة لرفع منسوب الاهتمام العربي الجماعي بقضايا التربية والثقافة والعلوم، إذ تحمل الدول أعضاء المجلس على عاتقها دعم مسار النمو ورفع مستوى التنمية.

وعدّ نجاح العمل في المجلس التنفيذي، مرهونا باستخدام الأدوات الجديدة، والتأثير في المجتمعات العربية، وتحديد المستهدفات بوضوح، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى أن يكون دوره محوريّا في صياغة المستقبل، والعمل الجاد وإطلاق المبادرات النوعية، التي ستبقى نافعة وداعمة لعقود طويلة، من خلال ابتكار وتهيئة الفرص لتحقيق الغايات والأهداف دون حصر دوره في نطاق التفاعل مع التغييرات، بل في نماذج عمل تنطلق من رؤية الدول الأعضاء، وتلبي احتياجات المنظمة في المستقبل.

من جهته، أوضح المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» الدكتور محمد ولد أعمر، أن الشعب الفلسطيني الصامد يمر بظروف قاسية وغير عادية جراء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها منذ أكتوبر 2023، من سطوة الاستعمار المستبد، مناشدا منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تدعو إلى الحريات وحقوق الإنسان، بأن تتفاعل بفعالية من أجل وقف إبادة شعب أعزل يدافع عن حريته وعن أرضه الأبدية وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى أن ترشيح الدول العربية لهذه المناصب القيادية في المنظمة يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات العربية التي تزخر بها وتفخر، مبينا أن الإدارة العامة تعمل على الإجراءات الإدارية والقانونية النظامية لهذه الترشيحات لتحقيق أهداف وغايات المنظمة والأوطان العربية وأجيالها.