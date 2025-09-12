أعلنت وزارة التعليم، بدء التقديم لمرحلة الإقامة الطبية في تخصص طب الأسنان بجامعة كوين ميري في المملكة المتحدة، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية والذي يستمر حتى الأحد الموافق الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري.وبيّنت الوزارة، أن الشروط الواجب توفرها في المتقدمين أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولديه شهادة خبرة معتمدة لا تقل عن سنتين في التخصص المتقدم عليه ولم يسبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها وشهادة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان وألا يقل المعدل عن 75% من 100% و2.75 من 5 و2.20 من 4 وإرفاق درجة اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وإرفاق شهادة الامتياز للمتقدمين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وإرفاق درجة اختبار اللغة (OET) على أن لا تقل الدرجة عن (B) في كل الأقسام أو اختبار (IELTS) على أن لا تقل الدرجة عن (7) والانتظام الكلي والتفرغ للدراسة والإقامة في بلد الابتعاث وأن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة.