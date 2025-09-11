شرطة تبوك: ضبط مقيم لتحرشه بحدث أخبار الخميس 11 سبتمبر 2025 16:45 «عكاظ» (تبوك) تابعوا عكاظ على ضبطت شرطة منطقة تبوك، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، المقيم من الجنسية الأفغانية شفيع الحق إحسان الحق، لتحرشه بحدث، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.أخبار ذات صلة تحت رعاية ولي العهد.. «الثقافة» تُكرِّم الفائزين بجوائزها الأحد القادمالمربع يشهد حفل تخريج الدورة التأهيلية الثالثة لأعمال الجوازات للضباط الخريجين شرطة منطقة تبوك الإدارة العامة للأمن المجتمعي