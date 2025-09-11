شرطة تبوك: ضبط مقيم لتحرشه بحدث
ضبطت شرطة منطقة تبوك، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، المقيم من الجنسية الأفغانية شفيع الحق إحسان الحق، لتحرشه بحدث، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
