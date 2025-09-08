القيادة تهنئ رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها
تابعوا عكاظ على
Google News Account

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية جوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة
 
«الموارد»: لائحة للحد من إصابات العمل والأمراض المهنية
«الموارد»: لائحة للحد من إصابات العمل والأمراض المهنية
أكاديمية «واس» تنظم ورشة عمل «النمو الإستراتيجي للإيرادات للمؤسسات الإعلامية»
أكاديمية «واس» تنظم ورشة عمل «النمو الإستراتيجي للإيرادات للمؤسسات الإعلامية»