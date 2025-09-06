خسوف كلي للقمر يُشاهد في سماء المملكة لمدة 5 ساعات

تشهد الكرة الأرضية غدا (الأحد)، حدوث آخر خسوف للقمر في 2025، إذ سيحدث خسوف القمر الكلي في سماء المملكة وأنحاء الوطن العربي وغالبية دول العالم.

وسيكون خسوف القمر الكلي مرئيا بالعين المجردة في المملكة والدول العربية، إضافة إلى معظم مناطق آسيا وأستراليا، وكذلك الأجزاء الوسطى والشرقية من أوروبا وأفريقيا.

وستكون مدة الخسوف من البداية إلى النهاية حوالى 5 ساعات و27 دقيقة، وستكون مدة مرحلتي الخسوف الجزئي والكلي معا 3 ساعات و29 دقيقة، في حين تستغرق مرحلة الخسوف الكلي وحدها 82 دقيقة وهي مدة طويلة نسبيا، وفقا لما أوضحته الجمعية الفلكية بجدة، وتعد الأطول من نوعها منذ 2018.

ستكون مراحل الخسوف متزامنة في جميع مناطق المملكة، إذ يبدأ القمر بالدخول إلى منطقة الظل الخارجي للأرض (شبه الظل) عند الساعة 6:28 مساء ويبدأ ضوؤه بالخفوت لكن تصعب ملاحظة ذلك بالعين المجردة، ثم يبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 7:27 مساء إذ يبدأ القمر بالدخول في منطقة الظل الداخلي للأرض (الظل) ويفقد ضوءه تدريجيا، وعند الساعة 8:30 مساء يبدأ الخسوف الكلي إذ يصبح القمر داخل منطقة الظل بالكامل.

من جهته، وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أصحاب الفضيلة أئمة المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر.