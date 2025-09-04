خصصت وزارة التعليم 100 درجة لكل برنامج نشاط بالمراحل الثلاث في مدارس البنين والبنات؛ 50 درجة للمشاركة والتفاعل، و50 درجة للمهمات الأدائية.وبينت في دليل توزيع درجات المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي، أن برامج النشاط تستهدف مجموعة من المعارف والمهارات والقيم؛ منها الانضباط، والأمانة والعزيمة، والتسامح والتعاون والانتماء الوطني، وذلك وفق أساليب وأدوات تقويم محددة تعكس مدى تحقيق الأهداف البرنامج ومشاركته الفاعلة فيه.وأشارت التعليم إلى أنه يحتسب متوسط درجات الطالب في جميع برامج النشاط التي شارك فيها من 100 درجة، وترصد الدرجة النهائية في النظام الإلكتروني بما لا يقل عن مرتين خلال الفترة الدراسية الواحدة.وأوضحت أنه في المدارس التي لا يظهر لها النشاط كمادة مستقلة في النظام الإلكتروني يتم احتساب درجة برامج النشاط على النحو التالي: تحتسب درجة الطالب في كل برنامج نشاط يشارك فيه من 100 درجة، ويُحسب متوسط درجاته في جميع البرامج التي التحق بها، ويُعادل وفق الوزن النسبي المحدد بـ5%، مشيرةً إلى أنه توزع الدرجة النهائية الناتجة على المواد الدراسية ذات الارتباط ببرامج النشاط، ووفق ما هو معتمد في خطة الطالب.