استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، أمس (الأربعاء)، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الأحداث في فلسطين.وكان رئيس دولة الإمارات العربية وصل إلى الرياض، أمس، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.وغادر رئيس دولة الإمارات الرياض، أمس، وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما كان في وداعه وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.