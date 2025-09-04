حدّثت «البلديات» الاشتراطات الفنية لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، وتم تصنيف المنشآت إلى أربع فئات طبقاً للطاقة الاستيعابية، وعدد مسارات الفحص، ونوع المركبات، وتشمل المنشآت المخصصة للشاحنات والقاطرات والمقطورات والمركبات التي تحمل مواد خطرة، إضافةً إلى عربات الفحص الفني المتنقلة.وتضمنت الاشتراطات معايير دقيقة تتعلق بتصميم المواقع والمساحات والارتدادات ومواقف السيارات، إلى جانب متطلبات معمارية وفنية تشمل التهوية والتكييف والإضاءة، وأنظمة الوقاية من الحريق، والالتزام بكود البناء السعودي، مع مراعاة توفير المرافق والخدمات المساندة لذوي الإعاقة. ومن التحديثات أيضاً كاميرات المراقبة، ووسائل الدفع الإلكتروني، واللوحات التعريفية والالتزام بأعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة والتحكم في النفايات، وتجهيز العاملين بمعدات الوقاية الشخصية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.وأكدت البلديات على أهمية التزام المستثمرين بعدم ممارسة أي نشاط إضافي أو استخدام الأرصفة والمرافق العامة دون الحصول على ترخيص إشغال، مع وضع آليات واضحة للنظر في الشكاوى والتظلّمات.