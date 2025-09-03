نائب أمير المنطقة الشرقية يستعرض مستجدات مشاريع مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، أن ما تحظى به المؤسسة من دعم كريم من القيادة الرشيدة يمكّنها من مواصلة جهودها في تطوير الجزيرة والحفاظ على قيمتها التاريخية، وتحسين جودة حياة سكانها وزوارها، مشدّداً على أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير التنموية.

جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة الأستاذ عبدالله بن مسفر القحطاني، الذي قدّم عرضاً عن سير أعمال المؤسسة ومستجدات المشاريع التنموية الجاري تنفيذها، إضافة إلى الخطط المستقبلية الرامية إلى تنمية الجزيرة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ورفع القحطاني شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة الشرقية على ما تحظى به المؤسسة من متابعة ودعم وتوجيهات سديدة، مؤكداً حرص فريق العمل على تسريع وتيرة الإنجاز بما يعزز مكانة الجزيرة ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

أخبار ذات صلة
 
ضبط 73 حالة اشتباه بالتستر في 6 قطاعات وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة
ضبط 73 حالة اشتباه بالتستر في 6 قطاعات وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة
ولي العهد يستقبل رئيس دولة الإمارات في الرياض
ولي العهد يستقبل رئيس دولة الإمارات في الرياض