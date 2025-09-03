نائب أمير المنطقة الشرقية يستعرض مستجدات مشاريع مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، أن ما تحظى به المؤسسة من دعم كريم من القيادة الرشيدة يمكّنها من مواصلة جهودها في تطوير الجزيرة والحفاظ على قيمتها التاريخية، وتحسين جودة حياة سكانها وزوارها، مشدّداً على أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير التنموية.

جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة الأستاذ عبدالله بن مسفر القحطاني، الذي قدّم عرضاً عن سير أعمال المؤسسة ومستجدات المشاريع التنموية الجاري تنفيذها، إضافة إلى الخطط المستقبلية الرامية إلى تنمية الجزيرة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ورفع القحطاني شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة الشرقية على ما تحظى به المؤسسة من متابعة ودعم وتوجيهات سديدة، مؤكداً حرص فريق العمل على تسريع وتيرة الإنجاز بما يعزز مكانة الجزيرة ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.