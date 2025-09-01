القبض على شخصين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
عسير: القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 180 كلغم من «القات»
عسير: القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 180 كلغم من «القات»
«نزاهة»: التحقيق مع 416 متهماً وإيقاف 138 بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي
«نزاهة»: التحقيق مع 416 متهماً وإيقاف 138 بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي