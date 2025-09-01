الامن البيئي
الامن البيئي
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية لاستغلاله الرواسب بمحافظة الوجه، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.
