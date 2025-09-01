عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، أمس، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية العربية السورية عبدالسلام هيكل، الذي يزور الرياض برفقة وفد رفيع المستوى للمشاركة في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، التي تحتضنها مدينة الرياض، اجتماعًا بحضور قادة منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار بالمملكة، ورئيس مجلس الأعمال السوري - السعودي، محمد أبو نيان، جرى خلاله مناقشة سير التقدم في الشراكات الإستراتيجية التقنية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة المبادرات النوعية في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشباب للإسهام في بناء اقتصاد رقمي مزدهر يعزز التنمية المستدامة ويواكب تطلعات المستقبل.