وزير الاتصالات يناقش مع نظيره الفلسطيني آفاق الشراكة لدعم التحوّل الرقمي في فلسطين

استقبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين الدكتور عبدالرزاق النتشة والوفد المرافق له، وذلك قبيل انطلاقة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات التي تستضيفها الرياض.

وعقد الجانبان اجتماعاً لمناقشة آفاق الشراكة الإستراتيجية في مجال البنية التحتية الرقمية، بحضور قادة منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار.

وناقشا تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، بما يشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء الممكنات، وتبادل التجارب الرائدة في مجالات الحكومة الرقمية، إلى جانب تنمية القدرات والمواهب الرقمية. يأتي ذلك في إطار دعم جهود دولة فلسطين لتعزيز مسارات التحول الرقمي، وتمكين اقتصاد المستقبل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويواكب تطلعات الشباب.