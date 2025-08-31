رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (288) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية، خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمّ التعامل معها حسب الأنظمة الخاصة بذلك.

وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي، أن أبرز المخالفات المرصودة هي: وجود هيئة تدريبية أو إدارية غير معتمدة من المؤسسة، الإخلال بشرط من شروط الإعلانات، التلاعب بالبيانات المسجلة في المنشأة التدريبية من سجلات ووثائق ونتائج، عدم تقيد المنشأة بأي من ضوابط وتعليمات التدريب، عدم تجديد الرخصة في الفترة النظامية المحددة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تتابع أداء منشآت التدريب الأهلية بشكل مستمر، وتتأكد من تطبيقها لمعايير الجودة، وتقدم كافة التسهيلات وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وتدعم فرص التطوير والنمو في هذا القطاع، مبينا أن المؤسسة منحت (194) رخصة لمنشآت تدريبية أهلية جديدة خلال ذات الفترة ذاتها بعد استيفاء كافة الشروط للترخيص، إضافةً إلى منح (237) بطاقة مدرب معتمد، والتي تمكّن الأفراد المستوفين للشروط من مزاولة نشاط التدريب ضمن منشآت تدريبية أهلية مرخصة.

يُشار الى ان إجمالي عدد المختبرين للاختبارين الشامل والتأهيلي (36705) متدربين ومتدربات في النصف الأول من العام الحالي.