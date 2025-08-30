مكافحة المخدرات.
مكافحة المخدرات.
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية البنغلاديشية بمنطقة نجران لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

أخبار ذات صلة
 
القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 75 كيلوغراماً من نبات القات المخدر
القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 75 كيلوغراماً من نبات القات المخدر
اليوم.. أمطار ورياح في نجران حتى السابعة
اليوم.. أمطار ورياح في نجران حتى السابعة