بلدية الجبيل والمرور يضعان خطط تطوير لإلغاء 6 إشارات مرورية

تعمل بلدية محافظة الجبيل، بالتعاون مع مرور المحافظة، على وضع خطط تطوير لطريق الملك عبدالعزيز الممتد من دوار الحمراء حتى دوار الميناء، والذي يعد من أهم الشرايين الحيوية في المحافظة.

وتشمل خطط التطوير إلغاء 6 إشارات مرورية بهدف تحسين انسيابية الحركة، وتعزيز السلامة المرورية، ودعم استمرارية السير دون توقف، مع تحسين الأرصفة والمسارات المخصصة للمشاة وراكبي الدراجات بما يسهم في تقليل الانبعاثات والتلوث، ورفع مستوى المشهد الحضري.

وتأتي مبادرة أنسنة طريق الملك عبدالعزيز كإحدى الركائز الأساسية في المشروع، إذ تهدف إلى إعادة تعريف علاقة الإنسان بالفراغ العام عبر خلق بيئة آمنة ومتكاملة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع من أطفال وكبار سن وذوي إعاقة وتسهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي وتنشيط الاقتصاد المحلي ورفع جودة الحياة.

ويمتد المشروع بطول 12 كيلومتراً، ويشمل إعادة تصميم مواقف السيارات بطريقة أكثر كفاءة وتنظيما، إضافة إلى مسارات دوران خلفي تسهم في تسهيل حركة المركبات دون التأثير على تدفق السير مما يسهم في تقليص زمن الرحلة من 18 دقيقة و23 ثانية إلى 9 دقائق و17 ثانية بنسبة انخفاض تصل إلى 50%.

وتتضمن الخطط أيضا رفع كفاءة الطرق الأخرى من خلال إلغاء دوار وإشارة مرورية على طريق الملك فيصل الشمالي، وإلغاء 3 إشارات مرورية على طريق الملك فيصل الغربي ليصبح إجمالي الإشارات الملغاة في المحافظة 10 إشارات يتم استبدالها بمسارات دوران خلفي آمنة تحقق انسيابية أكبر لحركة النقل.

ونوه المهندس بادي بن فهيد القحطاني إلى أن هذه الجهود تجسد التزام البلدية بمواصلة مسيرة التطوير والتحسين لشبكة الطرق، وتقديم خدمات حضرية متقدمة تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في خلق بيئة حضرية أكثر جودة وسلاسة.