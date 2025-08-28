برعاية وزير العدل.. تخريج 2900 متدرب ومتدربة من مركز التدريب العدلي

رعى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حفل تخريج دفعة جديدة تضم نحو 2900 متدرب ومتدربة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة التي يقدمها مركز التدريب العدلي، في مدينة الرياض.

واستهل الصمعاني كلمته برفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به المرفق العدلي من دعم كريم ورعاية مستمرة، انعكست على جودة مخرجاته وتطوير كوادره.

وأكد وزير العدل أن الوزارة، وامتداداً لرؤية المملكة 2030، ماضية عبر مركز التدريب العدلي في إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني، وتجويد المخرجات القضائية، وترسيخ العدالة الوقائية. من خلال برامج متخصصة، مثل برنامج تأهيل المحامين، والدبلوم العالي للدراسات القضائية، ودبلومات القانون الجنائي والمدني.

وأضاف أن هذه البرامج تمثل رافداً أساسياً لبناء كفاءات قانونية مؤهلة ومزودة بالمعرفة والمهارات النوعية، لتكون ركيزة أساسية في تعزيز المنظومة العدلية.

ووجه كلمة للخريجين والخريجات، قال فيها: ألمس فيكم عزيمة صادقة وهمة عالية لخوض مرحلة جديدة من مسيرتكم المهنية، بروح مفعمة بالانتماء والطموح، لمواصلة التعلم والانفتاح على أدوات الابتكار، وتقديم خدمات عدلية حديثة وفاعلة، تسهم في تحقيق مستهدفات هذا الوطن الطموح، في ظل الاهتمام الذي يجده المرفق العدلي من ولي العهد.

ويعد مركز التدريب العدلي منصة رائدة في مجال التأهيل والتدريب القانوني، يساهم في بناء المنظومة العدلية وتطويرها، عبر برامج تأهيلية وتدريبية عالية الجودة، ومعايير مهنية معتمدة، تعزز من موثوقيته، وترسخ مكانته محلياً ودولياً.