فيديو: معلم ينقذ مدرسة من حريق ويتعرض لإصابة في حائل

قام المعلم سعود بن عبدالعزيز الشمري صباح اليوم (الأربعاء) بعمل بطولي، إذ تمكن من إطفاء حريق شب في عداد الكهرباء بمدرسة حذيفة بن اليمان بمدينة حائل، وأثناء محاولته السيطرة على النيران، تعرض للسقوط ما أدى إلى إصابته بكسر مضاعف في يده، استدعى نقله للمستشفى تمهيدا لإجراء عملية جراحية له.





وفي لفتة إنسانية قام مدير تعليم حائل بزيارة المعلم المصاب في المستشفى، مطمئنا على حالته الصحية، ومشيدا بموقفه الشجاع وتضحيته التي جنّبت المدرسة ومنسوبيها خطرا محققا.

وأكدت الأسرة التعليمية والتربويّة أن ما قام به الشمري يعكس روح المسؤولية والتفاني التي يتحلى بها المعلمون في حماية أبنائهم الطلاب والمجتمع المدرسي.