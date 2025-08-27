نظام إلكتروني إلزامي لدخول إندونيسيا ابتداءً من سبتمبر
دعت سفارة المملكة في جاكرتا المواطنين الراغبين في زيارة جمهورية إندونيسيا إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة التي أعلنتها السلطات الإندونيسية بشأن دخول البلاد.

وأوضحت السفارة أن السلطات أطلقت نظاماً إلكترونياً إلزامياً يتوجب على القادمين التسجيل من خلاله عبر الرابط (allindonesia.imigrasi.go.id)، قبل ثلاثة أيام من موعد الوصول إلى إندونيسيا، مع الاحتفاظ برمز الاستجابة (QR) لتقديمه عند نقاط التفتيش الخاصة بالهجرة. ويبدأ تطبيق النظام الجديد اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025.

وأكدت السفارة أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات التواصل مباشرة معها على الرقم (+622128094000).

