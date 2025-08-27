«الشؤون الإسلامية»: رصد اختلاس «سوبر ماركت» كهرباء مسجد في القويعية

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية اختلاساً للكهرباء من قبل «سوبر ماركت» مجاور لمسجد بمركز صبحاء في محافظة القويعية.

وتمثلت المخالفة في اختلاس الكهرباء من عداد المسجد لتشغيل عدد كبير من الثلاجات الضخمة المعبأة بالمواد الغذائية، إلى جانب المكيفات والأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك التي تعمل على مدار الساعة، وإبقاء الإنارة واللوحة الإعلانية الخاصة بالسوبرماركت مرتبطة بعداده التجاري ذي الاستهلاك المنخفض، في تصرف يعكس تحايلاً متعمداً لاختلاس التيار من بيت من بيوت الله.





وأكدت الوزارة أنها باشرت الواقعة على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعت القضية للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم ومحاسبة السوبرماركت على كامل الاستهلاك خلال الفترة الماضية، بما يضمن استرداد الحقوق وردع المخالفين.





وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي اختلاسات أو مخالفات تمس بيوت الله أو مرافقها، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم الموحد (1933).