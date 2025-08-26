استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة سعود بن بندر بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، المشرف العام على فرع وزارة الطاقة بالقطاع الشرقي سعد عبدالرزاق الخزيم، يرافقه منسوبو الفرع، وعدد من مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء.

واطّلع أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء على المشاريع والمبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة وقدرة محطات الإنتاج والتحويل وشبكات التوزيع، مشيداً بما يشهده قطاع الطاقة من نمو وتطور وتحسن في مستوى الكفاءة، بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من القيادة وما يحظى به القطاع من اهتمام ورعاية لتطوير الخدمات ورفع مستوى جودتها.

وثمّن جهود وزارة الطاقة وقطاع الكهرباء في المنطقة، مؤكداً أن الاستعداد الجيد والبنية التحتية المتكاملة أسهما في تنفيذ المشاريع العملاقة التي ارتقت بجودة الخدمات، وحققا استقراراً في تدفقات الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الجهود انعكست في ندرة انقطاعات التيار الكهربائي بالمنطقة الشرقية، رغم زيادة الاستهلاك نتيجة الأجواء الحارة التي تشهدها المنطقة حالياً.

من جانبه، أوضح الخزيم أن وزارة الطاقة تعمل على تعزيز ريادة المملكة عالمياً في مجال الطاقة من خلال تطوير السياسات والبرامج والخطط التنموية عالية الكفاءة، والحفاظ على الثروة الوطنية للأجيال القادمة، مستعرضاً أبرز الجهود والمشاريع التنموية في قطاع الكهرباء بالمنطقة، مسلطاً الضوء على المشاريع التي تعزز أمن الطاقة على مستوى المملكة، خصوصاً المنطقة الشرقية، وتدعم التحول نحو مصادر أكثر استدامة، بالتعاون مع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء.

وقدم الخزيم الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته المستمرة، مؤكداً حرص الوزارة على نشر الوعي بجهود منظومة الطاقة، واستعراض المبادرات والتشريعات التي تخدم الوطن والمواطن وتحقق الأهداف المنشودة.

من جانبه، قدم المشرف على قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة المهندس يوسف آل زاحم عرضاً عن أعمال منظومة الكهرباء والمشاريع التنموية، وأبرز المبادرات والمشاريع بالمنطقة الشرقية.