«معك دائماً».. حملة رقمية لإرشاد المزارعين حتى جني المحصول

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة «معك دائماً»؛ لدعم المزارعين في جميع مراحل العملية الزراعية، وذلك عبر تطبيقها الذكي «مرشدك الزراعي»، الذي يُعدُّ من أهم الأدوات الرقمية التي تُسهم في تقديم الإرشاد الزراعي بدقة وسرعة وموثوقية.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق «مرشدك الزراعي» يُعدُّ من المبادرات الوطنية التي تُسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي، وتحقيق الاستدامة؛ بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو الوصول إلى اقتصادٍ متنوع، وقطاعٍ زراعي متطور ومتين، مضيفة أن التطبيق يمثّل منصةً متكاملة تتيح للمزارعين، وأصحاب الحيازات الزراعية، وعامة المهتمين بالزراعة طرح استفساراتهم الزراعية، والحصول مباشرةً على ردود متخصصة من مهندسين، وخبراء معتمدين في مختلف التخصصات الزراعية، بدءاً من عمليات تجهيز الأرض للزراعة، وحتى جني وحصاد المحصول.

وبيّنت الوزارة أن «مرشدك الزراعي» يُجسّد شعار الحملة «معك دائماً»، حيث يرافق المستخدم في كل خطوة زراعية، ويوفّر دعماً لحظياً عبر الاستشارات الفورية، إضافةً إلى تقديم محتوى تثقيفي شامل، وإرشادات موسمية تتناسب مع ظروف الزراعة في المملكة، مشيرةً إلى أن التطبيق يُسهم في تقليل الاعتماد على الاجتهادات غير المبنية على أسس علمية، ويساعد في اتخاذ قرارات زراعية مدروسة، تُعزز الإنتاج، وتُقلل التكاليف والأخطاء.

وأشارت إلى أن تطبيق «مرشدك الزراعي»، حقق العديد من المنجزات والجوائز منذ إطلاقه، وتميز بصفته واحداً من أفضل التطبيقات الرقمية الخدمية في المنطقة؛ حيث حصل التطبيق على عدة جوائز، أبرزها: درع الحكومة الرقمية العربية كأفضل تطبيقٍ عربي، وجائزة اتحاد الأصدقاء للأمم المتحدة لتنمية الاستدامة، إضافةً إلى شهادة الآيزو للجودة، كما حقق التطبيق أرقاماً قياسية، من أبرزها تقديم أكثر من 6.4 مليون استشارة فنية للمزارعين، كما تجاوز عدد المزارعين المسجلين في التطبيق 282 ألف مزارع، إلى جانب 441 مرشداً متخصصاً، مبينةً أن التطبيق وردت إليه خلال الفترة المذكورة أكثر من 1.5 مليون مكالمة صوتية، فيما تجاوز إجمالي عدد الرسائل النصية الإرشادية 3.6 مليون رسالة، فيما بلغ عدد الاستشارات المقدمة لقسم «اسأل عن نبات وآفة» أكثر من مليون استشارة، كما قدّم التطبيق للمزارعين نحو 1700 تنبيه عن حالة الطقس بحسب ما يعلن من المركز الوطني للأرصاد، و687 حلقة بث مباشر إرشادية، إضافةً إلى 7945 خبراً ومحتوىً إرشادياً منشوراً، و337 تحليلاً للتربة والمياه.