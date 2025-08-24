أشاد نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، بمبادرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالتبرع بالدم وإطلاق الحملة الوطنية السنوية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس القدوة الحسنة في العمل الإنساني، وتعزز ترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.

وأوضح أن مبادرات ولي العهد المتواصلة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بصحة المواطن والمقيم، وتؤكد أهمية التوعية بأثر التبرع بالدم في إنقاذ الأرواح، وتوفير مخزون آمن لبنوك الدم في المملكة.

وأفاد نائب أمير منطقة عسير أن الحملة الوطنية تمثل دعامة رئيسية للقطاع الصحي في تلبية احتياجات المستشفيات والمرضى، وتُعد فرصة لتعزيز ثقافة التبرع التطوعي بين مختلف فئات المجتمع.

واختتم تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله الوطن وقيادته الرشيدة، مؤكداً دعم إمارة المنطقة لنجاح الحملة وتحقيق أهدافها السامية.