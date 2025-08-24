تابعوا عكاظ على
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض أمس (الأحد) سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

تخريج السرية الثالثة لمنظومة «ثاد»، بعد إتمام التدريب بقاعدة فورت بليس الاميركية
النائب العام يتقدم منسوبي النيابة العامة في حملة ولي العهد للتبرع بالدم
