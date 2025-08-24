تابعوا عكاظ على
وزير الحج في كازاخستان
بدأ وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان، في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، لتسهيل قدوم قاصدي الحرمين الشريفين.

وسيبحث وزير الحج -خلال الزيارة- عددًا من القضايا الإستراتيجية، أبرزها تحسين أداء منظومة العمرة من خلال تطوير الشراكات مع الجهات المعنية في كازاخستان، وتسهيل إجراءات التأشيرات الإلكترونية، وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات، مما يسهم في الارتقاء بتجربة المعتمرين والزوار من جمهورية كازاخستان، ويضمن رحلتهم بسلاسة من لحظة مغادرتهم إلى عودتهم.

كم تشمل المباحثات دعم النواقل الوطنية وتوسيع حضورها في السوق الكازاخي، من خلال زيادة عددٍ الرحلات المباشرة وتيسير حركة النقل الجوي، بما يواكب الطلب المتزايد على زيارة المملكة، حيث يضم الوفد المرافق له خلال الزيارة، ممثلين من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة السعودية في كازاخستان، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهيئة السعودية للسياحة، وشركة طيران الخطوط السعودية، وشركة طيران ناس.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا لرسالة المملكة التي تنطلق من خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها الدائم على تمكين المسلمين حول العالم من أداء مناسكهم في بيئة تتسم بالطمأنينة والتنظيم، وبما يعكس القيم الإسلامية الأصيلة في حسن الاستقبال والضيافة.

