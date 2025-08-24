انتظم طلاب وطالبات التعليم العام اليوم في (11) منطقة تعليمية ومحافظة الأحساء بمقاعد الدراسة مع انطلاق العام الدراسي1447هـ، فيما ستبدأ الدراسة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف مطلع الأسبوع القادم وفق التقويم الدراسي.

ويلتحق هذا العام أكثر من (6) ملايين طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم، في (32) ألف مدرسة منتشرة في عموم مناطق المملكة، يشرف على تعليمهم نصف مليون معلم ومعلمة، إضافة إلى انضمام أكثر من (10) آلاف معلم ومعلمة بنظام التعاقد المكاني، وفق خطة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتطبيق أحدث الممارسات التربوية، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية بما ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت مدارس البنين والبنات، تنظيم برامج استقبال إرشادية وتوعوية لتهيئة الطلاب والطالبات للانتظام في الدراسة منذ اليوم الأول، وتوزيع الكتب الدراسية، فعلى مستوى منطقة الرياض انتظم أكثر من مليوني و(840) ألف طالب وطالبة، موزعين على (6.873) مدرسة بمختلف المراحل التعليمية في العاصمة ومختلف المحافظات، في حين استقبل تعليم المنطقة الشرقية أكثر من (700) ألف طالب وطالبة، وتعليم القصيم أكثر من (320) ألف طالب وطالبة، في (2103) مدارس للبنين والبنات.

وانتظم في (3430) مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير (525.595) طالبًا وطالبة، وفي (1209) مدارس بتعليم تبوك (211.372) طالبًا وطالبة، واستقبلت (426) مدرسة للبنين والبنات بتعليم الحدود الشمالية أكثر من (100.500) طالب وطالبة، فيما انتظم (180) ألف طالب وطالبة، في أكثر من (1300) مدرسة بتعليم حائل.

وتهيأت الإدارة العامة للتعليم بالجوف عبر (937) مدرسة لانطلاقة تعليم (168.494) طالبًا وطالبة، كذلك (2556) مدرسة بتعليم منطقة جازان توزع عبر مراحلها (351.535) طالبًا وطالبة، واستقبلت (980) مدرسة بتعليم نجران (183.302) طالب وطالبة، و(760) مدرسة بتعليم الباحة ما يزيد على (80) ألف طالب وطالبة.