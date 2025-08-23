اختتمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أحد المسارحة «تنزيل» فعاليات الدورة الصيفية المكثفة لعام 1447هـ، برعاية وكيل محافظ أحد المسارحة حسن عبدالله مدخلي، وبحضور مدير إدارة المساجد بمحافظة أحد المسارحة الشيخ محمد فقيهي.

وتخللت الحفل فقرات متنوعة شملت نماذج من تلاوات الطلاب المشاركين، وكلمة تعريفية بالدورة التي استهدفت تعزيز الحفظ والمراجعة خلال فترة الإجازة الصيفية، وسط متابعة وإشراف نخبة من المعلمين والمعلمات.

وفي ختام الحفل، كرمت الجمعية 18 حافظاً وحافظة لكتاب الله، تقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة كتاب الله ونشر رسالته. كما تم تكريم معلمي الحلقات والقائمين على الحفل، إضافة إلى مدير الجمعية عبدالعزيز مجرشي وموظفيها، عرفاناً بدورهم وجهودهم في إنجاح فعاليات الدورة.

وأكدت الجمعية أن هذه البرامج القرآنية تسهم في تنمية قدرات الطلاب وربطهم بكتاب الله، وتعمل على إعداد جيل يحمل القرآن ويتمثل بقيمه وأخلاقه.