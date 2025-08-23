بتوجيهات وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أطلقت وزارة الحرس الوطني حملة داخلية كبرى للتبرع بالدم، تشمل جميع منسوبيها في مختلف مناطق المملكة، وذلك دعماً للحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتجسّد هذه المبادرة اهتمام وزارة الحرس الوطني بالقيام بواجبها الوطني والإنساني، وتعزيز قيم التكاتف والتكافل والمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى دعم الجهود الوطنية للقطاع الصحي، وتوفير احتياجات بنوك الدم بما يسهم في إنقاذ الأرواح.

وتأتي الحملة ترجمةً عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، واستنهاض هِمم منسوبي الوزارة ليكونوا قدوة في البذل والعطاء، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المبادرة والمشاركة في هذا الواجب الإنساني النبيل.