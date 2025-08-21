دشن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري في الرياض اليوم إستراتيجية البيانات بوزارة الدفاع، وذلك خلال انطلاق أعمال ملتقى البيانات الدفاعي الذي نظمته الوزارة ممثلة في إدارة مكتب إدارة البيانات، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من القطاعين العسكري والمدني.

وتهدف الإستراتيجية إلى وضع خارطة طريق لحوكمة البيانات وتصنيفها وتفعيل استخدامها موردا إستراتيجيا يسهم في بناء منظومة دفاعية آمنة ومترابطة، قادرة على تلبية متطلبات المستقبل ودعم التحول الرقمي في القطاع الدفاعي.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية أن البيانات لم تعد مجرد مكون تقني أو منتج ثانوي، بل أصبحت أصلا إستراتيجيا يعزز صنع القرار، ويدعم الابتكار، ويرفع مستوى الجاهزية العسكرية، مشيراً إلى أن التعامل مع البيانات الدفاعية يكتسب خصوصية سيادية نظراً إلى حساسيتها وارتباطها المباشر بالأمن الوطني والتكامل مع القطاعات الحكومية والشركاء والحلفاء.

وبين أن التعامل مع البيانات يستند إلى أسس رئيسية تشمل إدارتها كأصل سيادي وفق معايير ترتبط بالمهمة الوطنية، وتأسيس إطار مشترك يربط الجهات العسكرية والتنظيمية والتشريعية، وتمكين الاستخدام الآمن والمشترك للبيانات لدعم الابتكار التقني والعملياتي، وبناء بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تعزز الثقة وتحمي الخصوصية وتُسرع وتيرة التقدم.

ويهدف ملتقى البيانات الدفاعي إلى تعزيز منظومة البيانات في القطاع الدفاعي من خلال تبادل الخبرات بين الجهات التشريعية والتنظيمية والعملياتية، وشهد 3 جلسات حوارية و4 ورش عمل ناقشت دور البيانات في تعزيز السيادة وبناء ميزات تنافسية في البيئات الدفاعية، وأهميتها في العمليات العسكرية عبر التحليلات اللحظية والتنبؤية، واستعراض المراحل المتقدمة لرحلة البيانات من مجرد أصول تشغيلية إلى قوة إستراتيجية مستدامة.