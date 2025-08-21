في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المشهد الحضري والارتقاء بمستوى النظافة العامة والبيئة، تمكنت بلدية مدينة الظهران من رصد ورفع 282 سيارة تالفة ومهملة خلال عام 2025، وذلك ضمن حملاتها الميدانية المكثفة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري وتحسين جودة الحياة في الأحياء والمناطق التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أنه تم رصد 234 سيارة تالفة ومهملة في مواقع مختلفة من المدينة، بينما جرى رفع 48 سيارة بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أشارت إلى أن العمل جارٍ حالياً على متابعة 106 سيارات أخرى تم رصدها ميدانياً، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

وأشار المهندس فيصل القحطاني إلى حرص البلدية على استمرار حملاتها الميدانية لمعالجة جميع مظاهر الإهمال والتشوه البصري، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي سيارات مهملة عبر تطبيق (بلدي) أو مركز البلاغات (940).

وبين القحطاني أن هذه الجهود ضمن خطط الأمانة لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والمساهمة في خلق بيئة حضرية صحية وآمنة.