عملت وزارة البلديات والإسكان خلال عام 2024 على المساهمة في إحداث قفزة نوعية في تنمية القدرات البشرية والتوطين في الأنشطة الاقتصادية والمهن التي تشرف عليها الوزارة، مع تسجيل إنجازات بارزة في تمكين المرأة وتعزيز الشراكات الفاعلة، إلى جانب نمو لافت في القطاع الهندسي. وتأتي هذه الإنجازات ضمن جهود الوزارة لترسيخ وجود السعوديين في القطاع البلدي والإسكان وتعزيز الاقتصاد القائم على الكفاءات الوطنية.

58000 وظيفة جديدة.. نمو السعوديين بنسبة 12% في القطاع البلدي والإسكان

أسفرت جهود وزارة البلديات والإسكان خلال عام 2024 عن صافي نمو تجاوز 58 ألف موظف سعودي، أي نحو 12% زيادة مقارنة بالعام السابق، في المجالات التي تشرف عليها الوزارة.

ارتفاع نسبة تمكين المرأة في وظائف المهارات العالية إلى 18.6%

واصلت المرأة السعودية ترسيخ حضورها في وظائف القطاع البلدي والإسكان خلال عام 2024، ليصل عدد السعوديات العاملات إلى أكثر من 422 ألف موظفة في منشآت القطاع الخاص في القطاعات التي تشرف عليها وزارة البلديات والإسكان.

وفي مهن المهارات العالية، بلغت حصة المرأة 18.6%، فيما يشغل نحو 16.5% منهن مناصب قيادية كمديرات. ويعكس ذلك تقدماً ملموساً في تمكين المرأة.

15 ألف فرصة تدريبية.. وشراكات إستراتيجية تعزز تأهيل الكفاءات الوطنية

عززت وزارة البلديات والإسكان تعاونها مع القطاع الخاص من خلال إطلاق أكثر من 15 ألف فرصة تدريبية، وذلك لتأهيل الكوادر السعودية في مختلف المجالات.

وتركزت هذه المبادرات على تطوير المهارات العملية وبناء آلية تعاون لنقل الخبرات، إلى جانب تبني حلول مبتكرة تسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء.

وتمثل هذه الجهود خطوة نوعية نحو دعم اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة.

في 2024.. شكل المهندسون السعوديون 34% من إجمالي العاملين في المنشآت المستهدفة في قرارات التوطين، إضافة إلى نمو لافت لمشاركة المرأة

سجل القطاع الهندسي في المملكة خلال عام 2024 حضوراً متنامياً للكفاءات الوطنية، إذ بلغ عدد المهندسين السعوديين 57.494 سعودياً في المنشآت المستهدفة في قرارات التوطين. وارتفع عدد المهندسين السعوديين بنسبة 12% مقارنة بعام 2023.

كما شهد القطاع الهندسي زيادة مشاركة المرأة السعودية في المهن الهندسية، إذ ارتفع عدد المهندسات بنسبة نمو بلغت 11% عن عام 2023.

إذ ساهمت الوزارة من خلال إطلاق عدد من السياسات والمبادرات في القطاع الهندسي في إحداث تقدم متسارع نحو تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في المهن ذات المهارات العالية.

تؤكد هذه الإنجازات أن وزارة البلديات والإسكان ماضية في الاستثمار بالكفاءات الوطنية وتمكين المرأة وتعزيز الشراكات، من خلال خطوات إستراتيجية ترسم ملامح اقتصاد وطني قادر على مواكبة المتغيرات وقائم على الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتطلعات المستقبلية.