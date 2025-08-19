استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، استشارية جراحة العظام وجراحة الكتف بمستشفى الملك عبدالله الجامعي الأستاذ المساعد في قسم جراحة العظام بجامعة الأميرة نورة الدكتورة أديبة بنت عبدالعزيز البدران.

ونوّه خلال الاستقبال بدعم القيادة للقطاع الصحي والمكانة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، بفضل الخطط والبرامج التي هيأتها الدولة، وجودة مخرجات التعليم وبرامج الابتعاث، حتى باتت الكفاءات الوطنية تنافس مثيلاتها في المحافل الدولية.

من جانبها، قدمت الدكتورة أديبة البدران شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه، مشيرةً إلى أن توجيهاته ستكون حافزاً لها لبذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.