امير حائل مستقبلا الدكتورة اديبة البدران
امير حائل مستقبلا الدكتورة اديبة البدران
تابعوا عكاظ على
Google News Account

استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، استشارية جراحة العظام وجراحة الكتف بمستشفى الملك عبدالله الجامعي الأستاذ المساعد في قسم جراحة العظام بجامعة الأميرة نورة الدكتورة أديبة بنت عبدالعزيز البدران.

ونوّه خلال الاستقبال بدعم القيادة للقطاع الصحي والمكانة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، بفضل الخطط والبرامج التي هيأتها الدولة، وجودة مخرجات التعليم وبرامج الابتعاث، حتى باتت الكفاءات الوطنية تنافس مثيلاتها في المحافل الدولية.

من جانبها، قدمت الدكتورة أديبة البدران شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه، مشيرةً إلى أن توجيهاته ستكون حافزاً لها لبذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

أخبار ذات صلة
 
نائب أمير منطقة مكة يستقبل قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
نائب أمير منطقة مكة يستقبل قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
أرض القصيم الخضراء.. مبادرة لتعزيز مفهوم «أنسنة المدن»
أرض القصيم الخضراء.. مبادرة لتعزيز مفهوم «أنسنة المدن»